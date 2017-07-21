نصر حسين داي: الأهلي المرشح الأول للقب.. ومصر بلدنا الثاني

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أكد نبيل نغيز المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر إقامه الفرق بالتجمع الخامس، أن فريقه يشارك في البطولة العربية رغم وجود أزمات تتعلق بالاستعداد والتحضيرات التي بدأت قبل عشرة أيام، لكن الكرة الجزائرية قادرة على صناعة الفارق في البطولة بما يتلاءم مع الجماهير الجزائرية.

وأضاف المدير الفني لفريق نصر حسين داي: نحن سعداء بالوجود في بلدنا الثاني وأن المجموعة التي تضم معه الأهلي والفيصلي والوحدة الإماراتي قوية وصعبة، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن وجود الفارس الأحمر في المجموعة، فهو المرشح الأول للحصول على اللقب، إلا أن فرصتنا في التأهل تتساوى مع الفيصلي والوحدة والبطل يولد من رحم المعركة.

وأردف نبيل نغيز أن المباراة الأولى أمام الوحدة صعبة لكنها قد تكون مفتاح التأهل، مؤكدًا أن فريقه لا يزال فى مرحلة تجديد الدماء ونمتلك لاعبين شبابا وبعض الخبرات وأن فرصتنا متساوية 50% مع الوحدة والفيصلي.

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وأشاد المدير الفني لفريق نصر حسين داي الجزائري، بفريق الوحدة الإماراتي، مؤكدًا أنه يمتلك لاعبين جيدين ومنسجمين مع بعضهم البعض، كما يمتلك بدلاء على درجة عالية من الكفاءة، مشيرًا إلى أن الهدف من المشاركة هو اكتساب للاعبين الشباب للخبرات.

من جانبه قال أحمد القاسمي قائد فريق نصر حسين داي، إن فريقه جاء إلى مصر من أجل تشريف الكرة الجزائرية في البطولة العربية، وقال: نعاني من ضيق الوقت في الفترة الحالية وهو ما يحرمنا من الإعداد الجيد، وأكد أنه وكل زملائه يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني مصر شاكرًا الجميع على حسن الاستضافة.