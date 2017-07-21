الزمالك يكشف عن ملعب التدريب بالبطولة العربية

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كشف حمادة أنور المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أنه تم الاتفاق مع اللجنة المنظمة للبطولة العربية للأندية، على أن يؤدي الفريق تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب خلال الوجود في الإسكندرية لخوض مباريات المجموعة الثانية، التي تضم الفتح الرباطي والعهد اللبناني والنصر السعودي.

وأوضح حمادة أنور أن الزمالك يؤدي مرانه اليوم على استاد الإسكندرية والمخصص لمباريات المجموعة الثانية بعد تغيير مكان التدريب من استاد المكس، حيث يقيم الفارس الأبيض في أحد فنادق برج العرب في الإسكندرية خلال مشاركته في البطولة العربية للأندية.

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من جانبه أكد طارق يحيي المدرب العام للفريق، أن المجموعة المستبعدة من السفر إلى الإسكندرية لخوض البطولة العربية، ستتدرب اليوم الجمعة، في السادسة مساء تحت قيادة كارلوس وستتم الاستعانة بهم بعد انتهاء لقاء الفتح المغربي في الجولة الأولى، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الموجودين في الإسكندرية ستعود إلى المران في القاهرة، وذلك من أجل التركيز.