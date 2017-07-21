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تيلرسون يأمل رفع الحصار على قطر

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يأمل رفع الحصار على قطر

04:48 م الجمعة 21 يوليو 2017

تيلرسون يأمل رفع الحصار على قطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة راضية عن الجهود القطرية لتنفيذ اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعها البلدان الأسبوع الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" الاخبارية.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضاف تيلرسون، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماعه مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في واشنطن، : "ينفذون الاتفاق بكل همة لذا أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها".

كما ناشد تيلرسون الدول المقاطعة لقطر برفع الحصار ، آملًا أن تكون جهود الدوحة بادرة على حسن النية، في رفع الحصار البري المفروض كونه يتسبب بآثار سلبية على الشعب القطري.

وكانت واشنطن والدوحة قد وقعتا المذكرة الخاصة بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى العاصمة القطرية في 11 يوليو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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