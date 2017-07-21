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مقتل العشرات من مسلحي حزب الله اللبناني في القلمون السورية

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مصراوي Masrawy

مقتل العشرات من مسلحي حزب الله اللبناني في القلمون السورية

04:41 م الجمعة 21 يوليه 2017

مقتل العشرات من مسلحي حزب الله اللبناني في القلمون السورية

مقتل العشرات من مسلحي حزب الله اللبناني

سوريا - (د ب أ):
لقي العشرات من مقاتلي حزب الله اللبناني حتفهم في مواجهات مع فصائل المعارضة السورية في منطقة القلمون على الحدود السورية اللبنانية في ريف دمشق الشمالي الغربي اليوم الجمعة .

وقال المتحدث الرسمي باسم سرايا الشام التابعة للجيش السوري الحر عمر الشيخ لوكالة الأنباء الألمانية: " قتل أكثر من 30 عنصرا من حزب الله اللبناني الذي بدأ صباح اليوم الهجوم على جرود عرسال وفليطة في منطقة القلمون، حيث أوهم الثوار عناصر الحزب أن المقرات أصبحت خالية مما دفع عناصر الحزب بالتقدم، ثم شنوا عليهم هجوماً وقتلوا المجموعة المتقدمة بشكل كامل".

وأضاف الشيخ أن "حزب الله بعد تكبده هذه الخسارة القاسية، قام بقصف مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال بقذائف عشوائية، مما أدى الى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 13 آخرين".

وقال قائد عسكري من فصائل المعارضة السوري إن "الجيش السوري ومسلحي حزب الله اللبناني استهدفوا بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض-أرض عدة مناطق في جرود عرسال وجرود فليطة في القلمون الغربي بريف دمشق، كما أسقط عناصر هيئة تحرير الشام طائرة استطلاع لحزب الله في جرود القلمون الغربي.

وتعد مخيمات عرسال أكبر تجمع للاجئين السوريين على الحدود اللبنانية السورية، وتقع على ارتفاع يتراوح بين ألف وأربعمئة إلى ألفي متر عن سطح البحر، وتتألف من 117 مخيماً تحتضن ما يقارب مئة ألف لاجئ، غالبيتهم من حمص وريفها ومدن القلمون وقراها.

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