هذه الأسباب تدفع الرجل لخيانة زوجته.. منها "عدم الشعور بالسعادة"



كتب - هشام عواض:

عندما نقع في الحب نتصور أن الحياة الزوجية ستكون سعيدة دائمًا إلا أننا نصطدم بالواقع بعد الزواج، وأن السعادة والهدوء لن يكونان طوال الوقت، بل سيعكر صفو العلاقة بينهما المشاكل سواء كانت قليلة أو كثيرة.

وهذا الأمر يجعل الزوجين الذكيان إلى البحث عن أكثر مدى من الاستقرار والهدوء وتخطي المشاكل والتحديات التي تواجهما، لكن البعض لا يتمتعان بهذه الميزة وربما يكون التقصير من الزوجة بفعل عدة أمور تجعل على أثرها الزوج يتجه للبحث عن امرأة أخرى ومن هنا تحدث الخيانة، وهناك عدة أمور على الزوجة تجنبها حتى تحافز على زوجها، بحسب موقع "familyshare".

- الاهمال

الزوجة هي أقرب شخص في حياة زوجها، وكذلك الزوج يجب أن يكون هو الشخص الأهم في حياتها وذو الأولوية، نعم الزوجة لديها مشاغل كثيرة بداية من الاهتمام ببيتها وأولادها وحتى تربية الأطفال، لكن لزوجها الحق في الاهتمام وأن يكون أولوية حتى يكون سعيدًا في حياته ويسعد زوجته.

- عدم شعوره بالسعادة

أكد خبراء العلاقات الأسرية أن من أهم أسباب ابتعاد الرجل عن زوجته والبحث عن أخرى تكمن في عدم شعور بالسعادة من زوجته، دائمًا ما تكون السعادة في فترة الخطوبة وبدايات الزواج لكن سرعان ما تختفي رويدًا رويدًا مع الوقت، ومن الضروري أن تهيئ الزوجة أسباب السعادة لزوجها. لكن في نفس الوقت وبطبيعة الحال فإنه من غير الواقعي أن يكون الزوج سعيدًا في كل دقيقة من كل يوم، ولكن علينا أن نبذل جهدًا واعيًا لنوازن الأمور.

- اهمال العلاقة الحميمية

في بدايات الزواج تكون أوقات العلاقة الحميمية متكررة لكن مع مرور الوقت وبعد الإنجاب والانشغال في الحياة تقل كما هو طبيعي، وهو ما يمثل ازعاج للرجل الذي لا يطيق العيش مع زوجته بدون هذه العلاقة وتتحول العلاقة بينهم إلى علاقة صداقة. ولهذا على الزوجة أن تراعي هذا الشعور لدى زوجها.