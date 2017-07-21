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​"التنسيق": ١٠٧ ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

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مصراوي Masrawy

​"التنسيق": ١٠٧ ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن

04:51 م الجمعة 21 يوليه 2017

تنسيق الجامعات

كتبت- داليا شبل:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي الذين سجلوا رغباتهم من طلاب الثانوية العامة منذ صباح الاثنين وحتى صباح اليوم الجمعة ١٠٧ ألف و٨٠٠ طالب وطالبة، عبر مكاتب التنسيق بالجامعات، والموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأضاف "عطا"، في تصريحات لمصراوي، أن اليوم الجمعة هو أخر أيام تنسيق المرحلة الأولى، وسينتهى تسجيل الطلاب عبر الموقع الإلكتروني فى تمام السابعة مساءاً.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة العلمية 95.12% فأكثر، والشعبة الهندسية 91.22% فأكثر، والشعبة الأدبية 79.51% فأكثر، بإجمالي 109 آلاف و6 طلاب.

وأوضحت الوزارة، أن يتم تقدم طلاب المرحلة الأولى والبالغ عددهم109 آلاف و6 طلاب، برغباتهم عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق، طبقا لشرائح المجموع.
ومن جانبه صرح لـ "مصراوي"، عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق من المقرر أن يعلن عنها بعد مرور 72 ساعة على انتهاء تسجيل الطلاب، مساء اليوم الجمعة.

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مصراوي Masrawy

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