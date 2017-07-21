إخلاء عقار مائل تمهيدًا لإزالته بالمنوفية

مصراوي Masrawy

المنوفية - مروة فاضل:

فوجي، أهالي مركز ومدينة الباجور، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، بميل عقار بالشارع الجديد بجوار سنتر السرور التجاري.

وبانتقال بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، جرى إبلاغ الأجهزة المعنية التي انتقلت على الفور إلى مكان العقار المائل، وجرى فرض كردون أمني حول العقار وغلق الشارع، واستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمهندس الاستشاري لمعاينة العقار، وجار إخلاء العقار تمهيدًا لإزالته.

