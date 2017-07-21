الأوقاف تتجاهل الأقصى وتخطب عن «واجبنا تجاه السياح»

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على الرغم من الأحداث الدامية التي يشهدها الأقصى من اشتباكات مع المصلين واعتقالهم، فلم تهتم وزارة الأوقاف بتلك الأحداث من قريب أو من بعيد، حيث حددت الوزارة خطبة جمعة اليوم ونشرتها على موقعها الإلكترونى عن "مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين".

وخطب أئمة ودعاة الأوقاف على منابر المساجد فى جميع المحافظات عن أهمية السياحة، الأمر الذي أحدث غضبا واستياء في أوساط المصلين.

وهاجم أحمد مصطفى، أحد المصلين لصلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي، الأوقاف، واصفا تجاهل الأئمة والخطباء لما يحدث في الأقصى بـ"تغييب لعقول المسلمين"، مؤكدا أنه ليس من باب الأمانة أن تتجاهل وزارة الأوقاف الكارثة الكبرى التى تحدث فى حق الأقصى، بأن تجعل الدعاة على المنابر يخطبون عن المواطنة، مؤكدا أن ذلك مرفوض ويثير غضب جمهور المصلين، حتى ولو كانت الخطب محددة منذ فترة، فالأولوية للأقصى، حتى ولو أصدرت الأوقاف بيانا بإدانة الهجوم على الأقصى، فالمشكلة أكبر من بيانات، على حد تعبيره.

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وأضاف مصطفى البالغ من العمر 32 عاما لـ"التحرير"، أن مثل تلك الأمور تجعل من الدعاة والأئمة في واد ومشكلات الأمة الإسلامية في واد آخر، الأمر الذى يعزل الأئمة عن المجتمعات، مشددا على أن الـمصلين كانوا ينتظرون أن يخطب أئمة المساجد عن حرمة انتهاكات الأقصى، من باب إرسال صورة للمجتمع الدولي برفض الانتهاكات، والتضامن مع الأقصى أولى القبلتين.

كما أعلن الحاج على حسن، أحد المصلين بمسجد الفاروق، أن تجاهل الأئمة للأقصى خيانة للدين، وأنه من أبسط الحقوق والواجبات تجاه الأقصى أن تخطب منابر المساجد فى كل المحافظات عن انتهاكات الأقصى، خاصة أن الأقصى تم حصاره ومنع المصلين من أداء الصلاة به منذ أسبوع.

وانتقد الدكتور ماهر خضير، القاضي بالمحكمة العليا الشرعية بفلسطين، تجاهل الأوقاف لما يشهده الأقصى من عدوان قوات الاحتلال، الأمر الذى يستوجب على جموع المسلمين الانتفاضة من أجل الأقصى، مؤكدا أن الأردن خصصت خطبة جمعة اليوم عن الأقصى.