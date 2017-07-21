أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الأوقاف تتجاهل الأقصى وتخطب عن «واجبنا تجاه السياح»

Google+ Print
الأوقاف تتجاهل الأقصى وتخطب عن «واجبنا تجاه السياح» الأوقاف تتجاهل الأقصى وتخطب عن «واجبنا تجاه السياح»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

على الرغم من الأحداث الدامية التي يشهدها الأقصى من اشتباكات مع المصلين واعتقالهم، فلم تهتم وزارة الأوقاف بتلك الأحداث من قريب أو من بعيد، حيث حددت الوزارة خطبة جمعة اليوم ونشرتها على موقعها الإلكترونى عن "مفهوم المواطنة والانتماء وواجبنا تجاه السائحين والزائرين والمقيمين".

 وخطب أئمة ودعاة الأوقاف على منابر المساجد فى جميع المحافظات عن أهمية السياحة، الأمر الذي أحدث غضبا واستياء في أوساط المصلين. 

وهاجم أحمد مصطفى، أحد المصلين لصلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي، الأوقاف، واصفا تجاهل الأئمة والخطباء لما يحدث في الأقصى بـ"تغييب لعقول المسلمين"، مؤكدا أنه ليس من باب الأمانة أن تتجاهل وزارة الأوقاف الكارثة الكبرى التى تحدث فى حق الأقصى، بأن تجعل الدعاة على المنابر يخطبون عن المواطنة، مؤكدا أن ذلك مرفوض ويثير غضب جمهور المصلين، حتى ولو كانت الخطب محددة منذ فترة، فالأولوية للأقصى، حتى ولو أصدرت الأوقاف بيانا بإدانة الهجوم على الأقصى، فالمشكلة أكبر من بيانات، على حد تعبيره. 

شاهد أيضا

وأضاف مصطفى البالغ من العمر 32 عاما لـ"التحرير"، أن مثل تلك الأمور تجعل من الدعاة والأئمة في واد ومشكلات الأمة الإسلامية في واد آخر، الأمر الذى يعزل الأئمة عن المجتمعات، مشددا على أن الـمصلين كانوا ينتظرون أن يخطب أئمة المساجد عن حرمة انتهاكات الأقصى، من باب إرسال صورة للمجتمع الدولي برفض الانتهاكات، والتضامن مع الأقصى أولى القبلتين. 

كما أعلن الحاج على حسن، أحد المصلين بمسجد الفاروق، أن تجاهل الأئمة للأقصى خيانة للدين، وأنه من أبسط الحقوق والواجبات تجاه الأقصى أن تخطب منابر المساجد فى كل المحافظات عن انتهاكات الأقصى، خاصة أن الأقصى تم حصاره ومنع المصلين من أداء الصلاة به منذ أسبوع. 

وانتقد  الدكتور ماهر خضير، القاضي بالمحكمة العليا الشرعية بفلسطين، تجاهل الأوقاف لما يشهده الأقصى من عدوان قوات الاحتلال، الأمر الذى يستوجب على جموع المسلمين الانتفاضة من أجل الأقصى، مؤكدا أن الأردن خصصت خطبة جمعة اليوم عن الأقصى. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية