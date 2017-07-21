سفير مصر بفريتاون: سيراليون تعتبر السيسي قائد أفريقي قوي يحظى باحترام العالم

فريتاون- أ ش أ:

أكد سفير مصر لدى سيراليون ماهر المهدي، أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول من رئيس سيراليون إرنيست باي كوروما يعكس رغبة الجانبين فى تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب والإرتقاء بها وأيضا تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين.

وقال المهدي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة-، إن الجانب السيراليوني يعتز بشكل كبير بمصر، ويكن التقدير للرئيس السيسى باعتباره نموذجا للقائد الإفريقي القوي الذي يتمتع باحترام العالم، بالإضافة إلى ما يقوم به الرئيس من جهود فيما يخص مكافحة الارهاب؛ وأيضا لمصر كونها نموذجا ناجحا للبلدان الافريقية.

وأشاد السفير بالعلاقات بين مصر وسيراليون، ووصفها بأنها "تاريخية ومتميزة" وتعود بجذورها إلى عام 1961 عندما افتتحت مصر في يناير 1961 قنصلية عامة لها في فريتاون، قبل استقلال سيراليون عن بريطانيا فعلياً في 27 أبريل من العام نفسه.

ولفت إلى وجود مجالات تعاون إقليمي عدة بين البلدين لاسيما في إطار الاتحاد الأفريقي.

وأكد أهمية اللجنة المشتركة كقناة حيوية لتناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، موضحا أن هناك برامج تعاون فنى تحرص مصر على توفيرها للحانب السيراليونى وخاصة فيما يتعلق ببرامج دعم وبناء القدرات فى مجالات الصحة والزراعة والصحافة والاعلام ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى الزيارات المتبادلة بين المسئولين من مصر وسيراليون وخاصة تلك التى قام بها رئيس سيراليون ارنيست باي كوروما لمصر منتصف العام الماضى حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخلاف الزيارة التى قام بها السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية لسيراليون، وعقد خلالها العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين على رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وتم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في ضوء الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم قدرات الأشقاء الأفارقة لتحقيق أهداف التنمية بدول القارة، وأيضا زيارة رئيس المحكمة الدستورية العليا السيراليونية إلى القاهرة للمشاركة في المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم الدستورية في فبراير ٢٠١٧.

ودعا المهدي، رجال الأعمال المصريين، إلى اكتشاف فرص الاستثمار وإقامة المشروعات بسيراليون والاستفادة من الإمكانات والفرص الكبيرة التي تذخر بها، لافتًا إلى وجود 4 شركات مصرية تستثمر في سيراليون بقطاعات الاتصالات والمعدات الثقيلة والصيد.

وأكد أهمية السوق السيراليونية لرجال الأعمال المصريين خاصة وأن سيراليون تفتح المجال أمام منطقة غرب إفريقيا بأكملها نظرًا لكونها عضوا في تجمع "الايكواس".

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