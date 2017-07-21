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رئيس أذربيجان يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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مصراوي Masrawy

رئيس أذربيجان يهنىء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

04:17 م الجمعة 21 يوليو 2017

رئيس أذربيجان يهنىء السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- (أ ش أ):

بعث رئيس أذربيجان إلهام علييف، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة 23 يوليو التي اندلعت 1952، كما بعث رئيس وزراء أذربيجان ارتور رسي زادة، برقية مماثلة لنظيره المصري شريف إسماعيل للتهنئة بهذه المناسبة.

وقال علييف، في نص البرقية التي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منها من سفارة أذربيجان بالقاهرة اليوم: "سيادة الرئيس المحترم بالأصالة عني وبالنيابة عن الشعب الأذربيجاني، أتقدم لكم ولشعبكم أجمع بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة يوم الثورة – العيد الوطني في جمهورية العربية، ومن دوافع ثقتي في أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية القائمة بين أذربيجان ومصر سوف تجد تقدمها، وتوسعها المطردين من خلال بذل مساعينا المشتركة".

وأضاف "وفي مثل هذا اليوم السعيد، أتمنى لكم بأن تحظوا بالصحة المتينة ويرافقكم التوفيق في أعمالكم، وأن يتمتع الشعب المصري الصديق بالسلام والرفاهية".

وجاء نص برقية رئيس وزراء أذربيجان ارتور رسي زادة لنظيره شريف إسماعيل كالتالي: "إنني أتقدم لكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة يوم الثورة – العيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وإنني واثق في أن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية مصر العربية سوف تتقدم وتتوسع في المستقبل أيضا، وفي مثل هذا اليوم الغالي أنقل لكم بأطيب أماني متمنيا للشعب المصري الصديق السلام والرفاهية".

 

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