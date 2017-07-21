بالفيديو.. فلسطينيون يهربون جثمان أحد شهداء القدس من قوات الاحتلال
بالفيديو.. فلسطينيون يهربون جثمان أحد شهداء القدس من قوات الاحتلال
04:27 م الجمعة 21 يوليو 2017
فلسطينيون يهربون جثمان أحد شهداء القدس
القاهرة - (مصراوي):
نشرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، فيديو يرصد تهريب مواطنين فلسطينيين لجثمان الشهيد الثاني في أحداث القدس محمد أبو غنام، من أعلى سور مستشفى المقاصد قبل اختطاف الجثامين من قبل الجنود ونقلها لثلاجات الاحتلال.
كررت قوات الاحتلال اقتحام مستشفى المقاصد في المدينة المقدسة عدة مرات وسط اطلاق نار مكثف وقنابل الغاز والصوت صوب المرضى ورجال الأمن والاطباء.
استشهد شابان في مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة بعد صلاة الجمعة، وأصيب 193 فلسطينيًا خلال المواجهات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأخرجت الموظفين منه بالقوة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد محمود شرف (17 عامًا) استشهد في حي رأس العامود جراء إصابته بالرصاص الحي، وتم تشييعه بعد وقت قصير لمنع الاحتلال من احتجاز جثمانه.
واستشهد الشاب محمد حسن أبو غنام متأثرا بجروحه التي أصيب بهار جراء رصاص مستوطن في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، وقام الشبان الفلسطينيون بتهريب جثمانه من المستشفى حتى لا تحتجزه سلطات الاحتلال.
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