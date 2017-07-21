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كيف تعرف إن كنت تتقاضى راتباً أقل مما تستحق

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مصراوي Masrawy

كيف تعرف إن كنت تتقاضى راتباً أقل مما تستحق

04:24 م الجمعة 21 يوليو 2017

كيف تعرف إن كنت تتقاضى راتباً أقل مما تستحق

راتب عادلاً

كتبت-نرمين الجلاد:

نشرت دراسة لمجال العمل في الولايات المتحدة حديثة أن أكثر من 60 بالمئة من الموظفين يعتقدون أنهم لا يتقاضون راتب عادلاً، وأنهم يستحقون مبلغا أكبر مما يتقاضوه.

وحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز"،أن الدراسة التي قامت في استبيان بالولايات المتحدة وشارك فيها أكثر من 30 ألف موظف، اعتبر فيه أكثر من نصف المشاركين أنهم يتقاضون راتب أقل من زملاءهم في العمل،ووضعت الدراسة علامات عدة تدل على أنك تحصل على راتب قيمته أقل مما تستحق أن تتقاضاه ومن ضمنها :

1-عندما تنشر الشركة التي تعمل بها، إعلانًا عن وظيفة بنفس المسمى الوظيفي لمنصبك، ولكن براتب أعلى.

2- عند تزايد أرباح الشركة، ولكن راتبك لا يرتفع.

3- راتبك لم يرتفع كثيرًا عن راتب أول عمل بدأت به.

4- تاخذ أقل من زميلك، الذي يمتلك خبرة ومؤهلات مشابهة لك.

5-مسؤولياتك ارتفعت، لكن راتبك لم يزداد.

6-يحصل الكثيرون من حولك على زيادات ومكافآت، لا تحصل عليها أنت.

7-تعمل في مجال يرتفع عليه الطلب في السوق وأنت على حالك.

8-لم تحصل على تقييم للأداء أو زيادة منذ سنوات.

9-الشركة في تغيير دائم للموظفين.

10-لم تتفاوض بشأن راتبك أبدًا.

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مصراوي Masrawy

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