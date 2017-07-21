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سقوط الشهيد الثان برصاص الاحتلال في أحداث "جمعة الغضب"

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مصراوي Masrawy

سقوط الشهيد الثان برصاص الاحتلال في أحداث "جمعة الغضب"

04:12 م الجمعة 21 يوليه 2017

سقوط الشهيد الثان برصاص الاحتلال

القاهرة - (مصراوي):
استشهد الشاب محمد حسن أبو غنام، متأثرا بجروحه التي أصيب بهار جراء رصاص مستوطن في بلدة الطور شرقي القدس المحتلة، وقام الشبان الفلسطينيون بتهريب جثمانه من المستشفى حتى لا تحتجزه سلطات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى الذي يغص بالمصابين جراء المواجهات التي اندلعت في أنحاء المدينة،

وأغلقت قوات الاحتلال قسم الاستقبال بالمستشفى، وصادرت المفاتيح بعد أن أخرجت الموظفين بالقوة وتحت تهديد السلاح، وكذلك منعت الفلسطينيين من التبرع بالدم في المستشفى رغم النقص الحاد والحاجة لوجبات دم بسبب العدد الكبير من الإصابات.

وقالت مصادر إعلامية إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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مصراوي Masrawy

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