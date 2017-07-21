إنشاء إدارة تعليمية رابعة بحي عتاقة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

وافق اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، على طلب تقدم به عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس بإنشاء إدارة تعليمية جديدة، بحي عتاقة.

وقال عبد الحافظ وحيد: "إن الإدارة التعليمية الجديدة ستكون الرابعة، والهدف من ذلك توصيل الخدمة التعليمية إلى كل أبناء المحافظة، ببناء مدارس جديدة تشمل كل مراحل التعليم المختلفة".

وأضاف مدير التعليم في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن حي عتاقة مترامي الأطراف، ويضم المدن الجديدة، والتي تستقطب عددًا كبيرًا من السكان، وبمرور الوقت ارتفعت الكثافة السكانية بشكل مُطرد؛ ما يتطلب إنشاء مدارس جديدة، ووجود إدارة تختص بها.

وأوضح أن الإدارة الجديدة ستكون بمدينة السلام 2، وسيجري التنسيق بين التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، عقب إتمام إجراءات الطرح الخاصة بالبناء بمعرفة الأبنية التعليمية.