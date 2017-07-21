بالصور.. إخلاء المنزل المنهار بأسوان وصرف تعويضات للضحايا

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، إخلاء منزل تعرض لانهيار الجزئي، وتوفير سكن بديل للأسرة المقيمة فيه.

كما كلّف المحافظ مسئولي التضامن الاجتماعي، بالانتقال إلى موقع الحادث، والتنسيق مع الوحدة المحلية، لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسرة المتوفى.

من جانبه قال محمود عليان، رئيس مركز ومدينة أسوان، إنه لدى وقوع الانهيار الجزئي بأحد حوائط المنزل في منطقة السلطان أبو العلا خلف سنترال أسوان العمومي على 3 من العمال الذين كانوا ينفذون أعمال حفر بعمارة سكنية تحت الإنشاء ملاصقة للمنزل، توجهنا إلى مكان الحادث وجرى التنسيق مباشرة مع الحماية المدنية وقيادات مديرية الأمن، وجرى انتشال المصابين والسيطرة على الموقف.

وأضاف رئيس مدينة أسوان أن الانهيار الجزئي أدى لإصابة وهبة سالم، 70 سنة، ومحمد حسان، 35 سنة، مشيرًا إلى نقلهم بسيارة إسعاف لمستشفى أسوان الجامعي، واستقرار حالتهم الصحية.

فيما لقي وليد حسان 36 سنة مصرعه لدى وصوله للمستشفى الجامعى، وأودعت جثته مشرحة أسوان العمومية، وجارٍ إنهاء إجراءات تسليمه لذويه لدفنه بمثواه الأخير.