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إنبي يحدد شروطه لبيع عاشور والشامي للزمالك

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إنبي يحدد شروطه لبيع عاشور والشامي للزمالك إنبي يحدد شروطه لبيع عاشور والشامي للزمالك

التحرير

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اشترط مسئولو نادي إنبي حل أزمة مستحقاتهم المتأخرة لدى نادي لحسم صفقة انتقال الثنائي صلاح عاشور ومحمد الشامي للفريق الأبيض. 

حيث أكد مسئولو إنبي أنهم يرغبون في الحصول على 4 ملايين جنيه مستحقات متأخرة لدي الزمالك من الموسم الماضي، ولا بد من الاتفاق على الأمور المالية لحسمها بشكل نهائي. 

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وكشف مصدر داخل إنبي أن هناك موافقة على بيع صلاح عاشور بـ3 ملايين ونصف المليون جنيه، بينما لم يتم تحديد سعر الشامي حتى الآن، ولكن كل هذه الأمور متوقفة على حل المتأخرات لدى النادي الأبيض. 

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع نادي إنبي لحسم الأمور بشكل نهائي وحل الأزمة، في ظل رغبته في حسم صفقة الثنائي.

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التحرير

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