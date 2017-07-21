أحمد مجدي يعيد نصف مليون جنيه لدجلة بعد الحصول علي مقدم عقده من الزمالك

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قام أحمد مجدي لاعب فريق الزمالك الجديد بإرجاع نصف مليون جنيه لإدارة نادي وادي دجلة أول من أمس، التي كان قد حصل عليها للتوقيع لدجلة خلال الموسم المقبل بعد انضمامه للزمالك بشكل رسمي.

وجاء ذلك بعدما قام مسئولو نادي الزمالك بمنح اللاعب مقدم تعاقده مع النادي الذي يعد 50% من عقده، بعدما قام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالاتفاق مع أحمد حسام ميدو على ضم اللاعب، وحل الأمور بصورة ودية مما دفع مجدي لإرجاع المقدم لنادي وادي دجلة.

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يذكر أن الزمالك حصل على توقيع محمد فاروق لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد جلسة للاعب مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي الأبيض، كما يسعى الفارس الأبيض لحسم صفقة صلاح عاشور، لاعب إنبي، يوم الاثنين المقبل بعدما جهز الزمالك شيكات بقيمة 3 ملايين جنيه لإقناع الفريق البترولي بالتخلي عن اللاعب بينما يطلب إنبي 3 ملايين ونصف المليون.