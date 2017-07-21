أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أحمد مجدي يعيد نصف مليون جنيه لدجلة بعد الحصول علي مقدم عقده من الزمالك

Google+ Print
أحمد مجدي يعيد نصف مليون جنيه لدجلة بعد الحصول علي مقدم عقده من الزمالك أحمد مجدي يعيد نصف مليون جنيه لدجلة بعد الحصول علي مقدم عقده من الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام أحمد مجدي لاعب فريق الجديد بإرجاع نصف مليون جنيه لإدارة نادي وادي دجلة أول من أمس، التي كان قد حصل عليها للتوقيع لدجلة خلال الموسم المقبل بعد انضمامه للزمالك بشكل رسمي.

وجاء ذلك بعدما قام مسئولو نادي الزمالك بمنح اللاعب مقدم تعاقده مع النادي الذي يعد 50% من عقده، بعدما قام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالاتفاق مع أحمد حسام ميدو على ضم اللاعب، وحل الأمور بصورة ودية مما دفع مجدي لإرجاع المقدم لنادي وادي دجلة.

شاهد أيضا

يذكر أن الزمالك حصل على توقيع محمد فاروق لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي السابق، لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد جلسة للاعب مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالنادي الأبيض، كما يسعى الفارس الأبيض لحسم صفقة صلاح عاشور، لاعب إنبي، يوم الاثنين المقبل بعدما جهز الزمالك شيكات بقيمة 3 ملايين جنيه لإقناع الفريق البترولي بالتخلي عن اللاعب بينما يطلب إنبي 3 ملايين ونصف المليون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: معظم لاعبى الزمالك "شبعت" و "استكفت" عكس لاعبى الأهلى

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك

ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك