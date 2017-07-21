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الجبير: ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر

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مصراوي Masrawy

الجبير: ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر

03:38 م الجمعة 21 يوليو 2017

الجبير: ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة- (مصراوي):
صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، أنه ليس هناك مجال للمفاوضات مع قطر لإيجاد حل للأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج.

وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، :"إن المملكة العربية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل الإرهاب، وعدم توفير مأوى للإرهابيين، ووقف خطاب الكراهية"، بحسب ما ورد في وكالة الأناضول التركية.

كما أوضح الجبير أن قرار المقاطعة الدوحة من جانب الدول الأربع "كان خطوة مؤلمة، ولم تتخذ لإيذاء قطر، مرجحًا أن تسود الحكمة على مواقف القيادة القطرية لوضع المنطقة في اتجاه أفضل.

وأضاف الجبير: "الحل بالتالي بسيط، إذ يجب على قطر أن تلتزم بمبادئنا وتضعها موضع التنفيذ".

وحول العلاقات مع طهران، أكد وزير الخارجية السعودي أن "إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتشعل نار الطائفية، وتدعم الإرهاب وتزرع خلاياه في بلدان أخرى في المنطقة، كما ترسل الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا والعراق واليمن، وتدخل الأسلحة والمتفجرات إلى الكويت والبحرين بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وصل إلى روما، صباح اليوم، في زيارة تستمر بضع ساعات، وقد عقد مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو.

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مصراوي Masrawy

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