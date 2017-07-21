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رغم حادث الغردقة.. آثار "تونا الجبل" بالمنيا تستقبل وفدين سياحيين

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مصراوي Masrawy

رغم حادث الغردقة.. آثار "تونا الجبل" بالمنيا تستقبل وفدين سياحيين

03:32 م الجمعة 21 يوليو 2017

اثار تونا الجبل تستقبل سائحين

المنيا - ريمون الراوي :

استقبلت منطقة آثار تونا الجبل بمركز ومدينة ملوي بالمنيا، وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات قادمًا من الأقصر، لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمنطقة آثار تونا الجبل، بالإضافة لوفد فرنسي حضر من محافظة أسيوط مستقلًا باخرة نيلية.

ويتوجه الوفد الفرنسي لمنطقة "الأشمونين" لزيارة معالمها الأثرية بجناب متحف ملوي الأثري، ثم استكمال زيارة معالم أثرية أخرى بالمحافظة .

من جانبه قال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد بدأ بزيارة لوحة الملك إخناتون الغربية ونفرتيتي ثم السراديب ومقبرة الطيور والحيوانات المقدسة فمقبرة كبير الكهنة بيتوزيرس وأسرته ومقبرة "ايزادورا" الملقبة بـ"شهيدة الحب"، والساقية الرومانية والبيوت الجنائزية، كما استمع الزائرون إلى شرح حول الكشف الأثري الجديد بالمنطقة.

وقال عاملون بمناطق أثرية في المنيا، إن زيارات الوفود السياحية للمنيا لم تتأثر بحادث الاعتداء علي سائحات بالغردقة، لكونه حادثًا عرضيًا بجانب تأكدهم من الجهود الأمنية المبذولة من قبل الأمن المصري لتأمين السائحين الأجانب.

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