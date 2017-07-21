17 صورة من انفجار حدائق المعادي.. "حطام وتهشم وفزع الأهالي"

في انفجار حدائق المعادي.. أسماء: "فرحي بعد كام يوم وكل جهازي اتحطم"

كتب - أحمد أبو النجا:

تصوير -نادر نبيل:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الجمعة، آثار الانفجار الذي وقع صباح اليوم بمحل مأكولات بشارع حسنين دسوقي بمنطقة حدائق المعادي، الذي تسبب في تهشم واجهات المحلات، وحدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة أمامه، وسط فزع من الأهالي.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بسماع دوي انفجار بمنطقة حدائق المعادي صباح اليوم بمنطقة حدائق المعادي.

وأضاف البيان، بعد الانتقال والفحص تبين أن دوي الانفجار ناتج عن تسرب غاز من أسطوانة غاز بمحل مأكولات كائن بشارع حسنين الدسوقي بمنطقة حدائق المعادي بدائرة قسم شرطة المعادي مما أدى إلى انفجارها، أسفر ذلك عن تهشم واجهة المحل وحدوث تلفيات بإحدى السيارات المتوقفة أمامه.

ولم يُسفر الانفجار عن وقوع أية إصابات بين الأهالي؛ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

وانتقلت نيابة المعادي، لموقع الانفجار للمعاينة، كما أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص موقع الانفجار، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل النيابة الاستماع لعدد من شهود العيان بمحل الواقعة، لكشف ملابساتها.