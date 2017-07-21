أبو تريكة يوجه رسالة لأهل فلسطين: "سامحونا"

كتبت - هاجر حسني:

علّق محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي السابق، على غلق القوات الإسرائيلية ساحات المسجد الأقصى أمام المصلين اليوم الجمعة، قائلًا: "يا أهل فلسطين سامحونا وندعو الله أن يثبتكم في وجه الاحتلال".

وأضاف "أبو تريكة" في تغريدة له على موقع تويتر: "شعب أعزل يواجه محتل غاشم وأمة تعدادها قرابة ٢ مليار مسلم تتفرج".

وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية مناصرة للمسجد الأقصى المبارك، ومنددة بممارسات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية.

وأعادت إسرائيل فتح المسجد جزئيا الأحد الماضي، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون الذين يحتجون في مدينة القدس منذ ذلك اليوم على تلك البوابات، ويصرون على إزالتها.

ويرفض المصلون دخول المسجد من خلال هذه البوابات، ويقيمون الصلاة في الشوارع المحيطة به، حيث يعتبرون أن إسرائيل تريد من وراء تلك البوابات إثبات فرض سيادتها على الأقصى.

كما تغلق الشرطة الإسرائيلية منذ مساء الأربعاء الماضي بوابات البلدة القديمة من القدس المحتلة أمام الفلسطينيين، ولا تسمح بالعبور إلى داخلها سوى للمسجلين بأنهم سكان فيها.

