​​اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية: متضامنون مع "عمال النظافة" المعتصمين

كتب- محمد قاسم:

أعرب اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، عن تضامنه مع عمال النظافة بالجامعة المعتصمين احتجاجًا على قرار إلغاء قسم النظافة الحالي بأكمله مع عدم تجديد عقود 170 عامل نظافة والاستعانة بمقاول خدمات خارجي للقيام بأعمال النظافة عوضا عن العمال الحاليين.

وقال الاتحاد في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إيمانًا بدور اتحاد الطلبة الفعال في دوره كوسيط بين مختلف ممثلين مجتمع الجامعة الأمريكية، يؤكد تأييده التام لعمال النظافة المعتصمين، ورفضه لقرار الإدارة المفاجئ والتعسفي بإلغاء قسم النظافة الحالي".

وأوضح الاتحاد، أنه عقد اجتماعات مع الإدارة والعمال المعتصمين خلال الأسبوع الماضي بهدف الوصول إلى حل للأزمة، مؤكدًا أن العمال رفضوا قرار الإدارة التعسفي ورفضوا التعويض المادي الذي طرحته الجامعة بـ6 أشهر من الراتب السنوي مع تعهد بتشجيع الشركات على تعيين العمال.

وأكد الاتحاد، على حرصه الكامل على القيام حاليا باتخاذ كافة الإجراءات المتاحة بجانب المناقشات الدائمة مع الإدارة للحفاظ علي حقوق الاخوة العمال.

ودعا الاتحاد، "جميع الطلاب للتضامن بكل السبل السلمية مع الإخوة العمال في حركتهم الاحتجاجية علي كافة مواقع التواصل الاجتماعية والبريد الالكتروني للجامعة".

كان عمّال النظافة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ(القاهرة الجديدة)، أعلنوا دخلوهم في اعتصام مفتوح، الأحد الماضي، احتجاجًا على قرار إدارة الجامعة بالاستغناء عنهم.

وطالب العمال المعتصمون، بإلغاء القرار، وتجديد عقودهم، والدخول في مفاوضات جدّية على أساس المساواة والاحترام المتبادل من أجل تنظيم العمل بشكل يحفظ حقوق العمال ويضمن لمجتمع الجامعة مستوى خدمة واضح المعايير.