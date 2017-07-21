محافظ القاهرة: إنشاء "كشكين" أمن لمراقبة شارع الألفي بعد تطويره

كتبت- ندى الخولي:

أكد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن "اتحاد الشاغلين بشارع الألفي" أنشأ "كشكين" للأمن لمراقبة الشارع بأكملة من خلال كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وتحديد أماكن مخصصة للمحلات وروادهم ومسار خاص للمشاة ووضع فواصل بين المسارات على شكل أحواض زهور و"استندات" حديدية، بالإضافة إلى مقاعدة لاستراحة رواد الشارع مع العمل على توحيد سلال قمامة أمام المحلات.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الدوري للمحافظ لمتابعة أعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية بحضور اللواء محمد أيمن، نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية، وفتحية الشتيوى ممثلة الشركة القابضة للتأمين، ورؤساء أحياء غرب القاهرة وعابدين والأزبكية وممثلي رؤساء مجالس إدارة شركات المقاولات العاملين بالمشروع وعدد من قيادات المحافظة، على سرعة استكمال المشروعات الجارية بوسط المدينة وكورنيش النيل والتزام شركات المقاولات المنوط بها العمال بالجداول الزمنية المحددة.

وأضاف المحافظ: "مشروع تطوير شارع الألفي يعد من النمازج الرائدة بالقاهرة والواجب تعميمها على كثير من المناطق والمربعات السكنية بكل أحياء القاهرة حيث تم إعادة تطوير وصيانة الشارع بمعرفة مجلس أمناء شاغلين الشارع والذي يضم عدد من أصحاب المصالح بالشارع سواء أصحاب محلات أو عقارات بالشارع والقيام بطرح الأفكار والمشروعات للارتقاء بالشارع ودراستها وتنفيذها تحت إشراف استشاري متخصص بالتنسيق الحضاري وتمويل هذه الأفكار دون تحميل الدولة أية أعباء مالية".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من إعادة تطوير وترميم واجهات العقارات بميدان باب اللوق والفلكي وضرورة البدء في أعمال التنسيق والتجميل بالميدان مع مخاطبة اتحاد الغرف التجارية لإعادة واجهة مبنى الاتحاد المتميزة لسيرتها الأولى.