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الإسكان: مليار ونصف نظير إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات (فيديو)

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الإسكان: مليار ونصف نظير إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات (فيديو) الإسكان: مليار ونصف نظير إعلان البحر الأحمر خالية من العشوائيات (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات: إن "إعلان البحر الأحمر محافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة سيكون العام القادم".

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف": "سيتم بناء بيوت بدوية مناسبة لطبيعة الأهالي الموجودين بالبحر الأحمر"، موضحًا أن تكلفة تطوير العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر تخطت المليار ونصف المليار.

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وتابع: "المشروع هيكون جميل جدًا، وكل مدن البحر الأحمر بما فيهم حلايب وشلاتين ستكون خالية من العشوائيات".

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التحرير

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