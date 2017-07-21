موناكو يحدد مبلغا خياليا للاستغناء عن مبابي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي موناكو الفرنسي يرغب في الحصول على مبلغ خيالي نظير الاستغناء عن نجمه كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة أن موناكو حدد 190 مليون يورو نظير الاستغناء عن النجم الفرنسي صاحب الـ18 عامًا، وأكدت ماركا أن موناكو يشترط عدم وجود أي اتصالات مع اللاعب دون إذن من النادي.

وأشارت ماركا إلى أن موناكو هدد برفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال تواصل أي من الأندية مع كيليان مبابي بطريقة "غير قانونية"، وأوضحت أن إدارة موناكو مؤمنون بأن لا يوجد نادٍ مُستعد لدفع ذلك المبلغ.

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وأردفت الصحيفة بأن مبابي على رادار العديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وجميعهم حريصون على التوقيع مع الجوهرة الفرنسية ولكن موناكو مُستعد لوضع حاجز يمنع ذلك.

يشار إلى أن ريال مدريد وضع خيارا بديلا لمبابي في حال فشل في إتمام انتقاله وهو لاعب موهوب سيكون صغيرا بالسن، سيرضى بدور احتياطي، من جانبه أكد مانشستر سيتي لوكيل أعمال مبابي بأنه مُستعد لعرض 10 ملايين يورو سنويا للاعب.