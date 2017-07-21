تحديد موعد مواجهتي كلاسيكو الأرض في الموسم الجديد

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أجريت اليوم الجمعة، قرعة الدوري الإسباني «الليجا» للموسم الجديد، ومن المنتظر تقام مباريات الجولة الأولي بين يومي 18 إلى 21 أغسطس المقبل، على أن يواجه برشلونة نظيره ريال بيتيس في الجولة الأولى بملعب كامب نو، فيما يحل ريال مدريد، ضيفًا على ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب ريازور.

ويبدأ إشبيلية الموسم الجديد بمواجهة إسبانيول، وسيواجه أتليتكو مدريد، الصاعد جيرونا، ويلعب فياريال أمام ليفانتي، بينما يلتقي أتليتك بيلباو مع خيتافي، ويخوض ألافيس مباراة أمام ليجانيس، كما يلتقي إيبار مع مالاجا، ويلعب فالنسيا ضد لاس بالماس، وأخيرا يواجه ريال سوسييداد، سيلتا فيجو.

وتحدد موعد مواجهتي الكلاسيكو، بين الكبيرين ريال مدريد حامل اللقب، وبرشلونة، حيث سيقام الكلاسيكو الأول يوم 20 ديسمبر المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، على أنّ تكون مباراة الدور الثاني يوم 6 مايو، على ملعب كامب نو.

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من جانبها أشارت صحيفة ماركا إلى أن في حال تحقيق ريال مدريد لكأس العالم للأندية، سيقف لاعبي برشلونة لتحيتهم قبل لقاء الكلاسيكو في البيرنابيو، وذلك مثل ما حدث مع في موسم 2015 بعد تتويج الريال باللقب في المغرب ووقف لاعبي فالنسيا لتحية نجوم الملكي، كما حدث ذلك أيضًا في عام 2010 مع برشلونة حيث وقفوا لاعبي فياريال لتحيتهم.