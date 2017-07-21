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البيئة: تطوير 3 محميات نهاية العام الجاري

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مصراوي Masrawy

البيئة: تطوير 3 محميات نهاية العام الجاري

03:28 م الجمعة 21 يوليو 2017

البيئة: تطوير 3 محميات نهاية العام الجاري

كتبت - مادي غيث

قال المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إنه من المقرر الانتهاء من المحميات الـ 3 التي يجري تطويرها، نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنهم يقومون بدراسة المحميات التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثانية، والتي من بينها "سانت كاترين".

وأوضح سلامة أن وزارة البيئة لم تحدد بعد موعد بدء تطوير المرحلة الثانية لتطوير المحميات.

وكانت وزارة البيئة أعلنت في أبريل الماضي خطوات تطوير 3 محميات طبيعية، وهم: محميات وادي دجلة، والغابة المتحجرة، ووادي الريان.

وأضاف سلامة في تصريحاته لمصراوي، أنه يتم اختيار المحميات التي يتم تطويرها على أساس الموارد داخل المحمية التي تنقسم بين موارد طبيعية وبيولوجية وجيولوجية، حيث نقوم بعمل التطوير داخل المحميات لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، وتزويد الخدمات للزائرين حتى لا يكون هناك ضغط على الموارد داخل المحميات وذلك للحفاظ عليها.

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مصراوي Masrawy

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