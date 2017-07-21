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قرقاش يشيد بمرسوم قطر بتعديل قانون الإرهاب: "ضغط الأزمة يؤتي ثماره"

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مصراوي Masrawy

قرقاش يشيد بمرسوم قطر بتعديل قانون الإرهاب: "ضغط الأزمة يؤتي ثماره"

03:35 م الجمعة 21 يوليو 2017

القاهرة - (مصراوي):
اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الخطوة القطرية بإصدار مرسوم لتعديل قانون مكافحة الإرهاب "إيجابية".

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الجمعة: "المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع قائمة الـ59 إرهابيا، ضغط الأزمة يؤتي ثماره والأعقل تغيير التوجه ككل".

وكان قرقاش يشير إلى قائمة مشتركة أصدرتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، والإمارات والبحرين ومصر، وبها عشرات الأسماء المتورطة في أعمال إرهابية، المقيمين في قطر أو المرتبطين بها، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وأعلنت قطر، الخميس، تعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، الذي يعد من القضايا الخلافية في الأزمة بين الدوحة والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدر مرسوما رسميا بقانون تعريف الإرهابيين، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية".

وأضافت أن المرسوم "تضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب".

ويأتي هذا المرسوم الجديد الذي أعلنته الدوحة، بعد أيام من توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر.

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مصراوي Masrawy

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