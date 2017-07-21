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إصابة العشرات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في غزة والخليل

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مصراوي Masrawy

إصابة العشرات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في غزة والخليل

03:06 م الجمعة 21 يوليو 2017

إصابة العشرات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في غزة والخليل

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

القاهرة - (مصراوي):
أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية مناصرة للمسجد الأقصى المبارك، ومنددة بممارسات الاحتلال بحق المقدسات الإسلامية.

وكانت المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من ملعب الحسين بن علي، وصولا إلى دوار المنارة وسط مدينة الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بقمع المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي نقل اثنان منهم إلى مستشفى الأهلي جراء إصابتهما بالصدر والقدم، إضافة لإصابة العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.

وأفاد وكالة "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج المراقبة العسكرية والدبابات في محيط موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة، أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق المدينة، ما أدى لإصابة شاب على الأقل برصاص في قدمه نقل إثرها إلى مستشفى الشفاء، ووصفت حالته بالمتوسطة.

أضاف أن شابين أصيبا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال على المتظاهرين شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقلا إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة، وأحدهما وصفت حالته بالصعبة والآخر بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات قرب الشريط الحدودي شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلاها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان والفتية وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع، خاصة قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق المخيم.

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