"نيابة الفيوم": رصاصتان قتلتا الشهيد "محمد عصام"

الفيوم – حسين فتحي:

كشف فريق النيابة الكلية، في الحادث الإرهابي الذي استهدف سيارة شرطة أمس الخميس في الفيوم، عقب مناظرة جثة المجند الشهيد "محمد عصام صبري" بقوات الأمن، بالاشتراك مع الطب الشرعي، عن أن الشهيد أصيب بطلقتين قاتلتين.

وأضافت تحقيقات النيابة، أن أحد الرصاصتين، اخترقت البطن، وأدت إلى تهتك في الأمعاء، والثانية بالفخذ الأيمن، قطعت شرايين حساسة، فشل التدخل الطبي في علاجها.

وقالت النيابة، إن باقي المجندين، أصيب كلًا منهما بطلقة في جسده، وأن سائق السيارة المجند "شريف الجارحي"، الذي أصيب في ساعده الأيمن، بعد أن أسرع بالسيارة، هاربًا من منطقة النيران بالزراعات الواقعة أسفل الطريق الدائري، المؤدي إلى مدينة إطسا، ومركز قوات أمن الفيوم، متوجهًا إلى مستشفى الفيوم العام، قاطعًا ميدان عبدالمنعم رياض، حتى شارع النبوي المهندس، مكان المستشفى في دقائق.

وحرز خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن الفيوم، بالاشتراك مع النيابة الكلية، 10 طلقات خاصة بسلاح آلي، وجدت في مكان الهجوم.

ونقلت 3 سيارات إسعاف مجهزة بأطقم طبية جميع المصابين من مستشفى الفيوم العام، لمستشفى الشرطة بالعجوزة لاسكتمال علاجهم.

وتقوم أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني بسؤال أصحاب الورش، الواقعة بمحيط الحادث، لمعرفة هوية منفذي الهجوم على سيارة الشرطة.

واستهدفت عناصر إرهابية 4 مجندين بقوات أمن الفيوم، عقب انتهاء خدمتهم في تأمين الطريق الدائري، أثناء عودتهم لمعسكر قوات الأمن بمنطقة العزب، مساء أمس الخميس، وأطلقت عليهم وابل من الطلقات النارية، بمنطقة الزراعات، ما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة 3 آخريين، أحدهم حالته غير مستقرة.