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بالصور- بهتاف "إعدام الإخوان".. تشييع جثمان شهيد "دائري الفيوم" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور- بهتاف "إعدام الإخوان".. تشييع جثمان شهيد "دائري الفيوم" في الدقهلية

02:59 م الجمعة 21 يوليو 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

شيّع المئات من أهالي قريتي الروضة والطويلة التابعتين لمركز طلخا، اليوم الجمعة، جنازة الشهيد مجند عصام صبري المتولي حامد الدميري، 22 سنة، من المسجد الكبير بالروضة، والذي راح ضحية الهجوم الإرهابى على سيارة الشرطة المكلفة بتأمين الطريق الدائري بالفيوم.

وودّع الأهالى جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط ترديد هتافات منها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله. القصاص القصاص.. من اللى قتلوا إخواتنا بالرصاص. الشعب يريد إعدام الإخوان".

وشارك في تشييع الجثمان اللواء أحمد صالح، حكمدار مديرية أمن لدقهلية، والعميد جهاد الشريين، مأمور مركز طلخا، وعدد من القيادات الأمنية.

فيما أناب الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اللواء أحمد رأفت، رئيس مركز ومدينة بلقاس، المحاسب هاني شريبة، نائب رئيس مدينة طلخا، لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد.

كان مسلحون، استهدفوا سيارة شرطة، أعلى الطريق الدائر بالفيوم، مساء الخميس، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة ثلاثة آخرين.

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