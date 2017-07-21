أخبار عاجلة

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا -
الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة -
بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة -
بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات -
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بـ"منوف" -
بالصور .. محافظ القليوبية يتفقد عددًا من محطات الصرف الصحي بقليوب -
القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور- هربًا من حرارة الجو.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف الزائرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- هربًا من حرارة الجو.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف الزائرين

02:59 م الجمعة 21 يوليو 2017

  • عرض 12 صورة

    44e0923005.jpg

  • عرض 12 صورة

    4cd70e8711.jpg

  • عرض 12 صورة

    ffeaf00f4c.jpg

  • عرض 12 صورة

    d8222dbb6c.jpg

  • عرض 12 صورة

    b644e19bac.jpg

  • عرض 12 صورة

    aa3b0eac04.jpg

  • عرض 12 صورة

    e6885284f2.jpg

  • عرض 12 صورة

    aff6c05b23.jpg

  • عرض 12 صورة

    f7f395ce2a.jpg

  • عرض 12 صورة

    5471480a28.jpg

  • عرض 12 صورة

    a420f7abfb.jpg

  • عرض 12 صورة

    9c579e126c.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- بهتاف

الألبوم التالى

بالصور- بهتاف "إعدام الإخوان".. تشييع جثمان شهيد "دائري الفيوم" في

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، آلاف الزائرين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، للتنزه والاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، على شواطئ المصيف الستة، وذلك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع حرارة الجو.

وأكد محمود خيري الخطيب، مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة مصيف بلطيم، أن إدارة المصيف، رفعت درجة الاستعداد القصوى، خلال أيام فصل الصيف، وخاصة في أيام نهاية الأسبوع، مثل يومي الخميس والجمعة، لكونهما أكثر يومين إقبالًا من المواطنين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المصيف.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن أعداد الزائرين تتزايد، من مساء الخميس، وحتى الصباح الباكر، ليوم الجمعة، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة، نظرًا لعدم ارتباط الأسر بأيام امتحانات المراحل الدراسية، وعلى رأسها الثانوية العامة.

وكشف مدير العلاقات العامة بمدينة مصيف بلطيم، عن استعانة إدارة المصيف بعدد 120 منقذًا، جرى توزيعهم على 6 شواطئ بالمصيف هم: الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، موضحًا أنهم تلقوا تعليمات من المهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمراقبة حركة الشواطئ، من خلال نزول المصطافين بأبنائهم لمياه البحر، منعًا لتعرض أي منهم للغرق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. مصرع شخص وإصابة آخر أثناء تنقيبهما عن الآثار بكفر الشيخ

    أخبار

  • بالمستند.. وفاة مريضة بسبب الإهمال الطبي في مستشفى بيلا

    أخبار

  • سيدي سالم بكفر الشيخ تطالب بإلزام السائقين بالتعريفة المقررة

    أخبار

  • بالصور.. التاسع مكرر بالثانوية الأزهرية: تنظيم الوقت والصلاة سر التفوق

    أخبار

إعلان

f4fb694956.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات