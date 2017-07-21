بالصور- هربًا من حرارة الجو.. مصيف بلطيم يستقبل آلاف الزائرين

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل مصيف بلطيم بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، آلاف الزائرين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، للتنزه والاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط، على شواطئ المصيف الستة، وذلك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع حرارة الجو.

وأكد محمود خيري الخطيب، مدير إدارة العلاقات العامة بمدينة مصيف بلطيم، أن إدارة المصيف، رفعت درجة الاستعداد القصوى، خلال أيام فصل الصيف، وخاصة في أيام نهاية الأسبوع، مثل يومي الخميس والجمعة، لكونهما أكثر يومين إقبالًا من المواطنين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المصيف.

وقال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن أعداد الزائرين تتزايد، من مساء الخميس، وحتى الصباح الباكر، ليوم الجمعة، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الأيام المقبلة، نظرًا لعدم ارتباط الأسر بأيام امتحانات المراحل الدراسية، وعلى رأسها الثانوية العامة.

وكشف مدير العلاقات العامة بمدينة مصيف بلطيم، عن استعانة إدارة المصيف بعدد 120 منقذًا، جرى توزيعهم على 6 شواطئ بالمصيف هم: الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، موضحًا أنهم تلقوا تعليمات من المهندس فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمراقبة حركة الشواطئ، من خلال نزول المصطافين بأبنائهم لمياه البحر، منعًا لتعرض أي منهم للغرق.