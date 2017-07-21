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اشتباكات بين فصيلي هيئة تحرير الشام وأحرار الشام في إدلب

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مصراوي Masrawy

اشتباكات بين فصيلي هيئة تحرير الشام وأحرار الشام في إدلب

03:01 م الجمعة 21 يوليو 2017

اشتباكات بين فصيلي هيئة تحرير الشام وأحرار الشام في إدلب

اشتباكات بين فصيلي هيئة تحرير الشام وأحرار الشام

بيروت - (د ب أ):
تصاعدت وتيرة الاشتباكات بين فصائل مقاتلة متنافسة في سورية، اليوم الجمعة، واتسع نطاقها حتى وصلت إلى معبر حدودي رئيسي مع تركيا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

واندلعت الاشتباكات في وقت سابق من الأسبوع الجاري بين هيئة تحرير الشام المشكلة من فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة، وأحرار الشام وهي جماعة مسلحة قوية في محافظة إدلب بشمال غرب البلاد.

وذكر المرصد السوري، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن مقاتلي هيئة تحرير الشام تمكنوا من السيطرة على بعض المباني في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد: "تجري أعمال القتال عند المعبر الذي تحول إلى ساحة معركة".

وذكر بعض النشطاء في المنطقة أن مقاتلي هيئة تحرير الشام سيطروا على أغلب المعبر، وأن مقاتلي أحرار الشام شوهدوا وهم ينسحبون من المنطقة.

وأضاف المرصد أن 65 شخصا على الأقل، بينهم 15 مدنيا، قتلوا في أعمال القتال خلال الـ 48 الماضية.

يشار إلى أن إدلب هي معقل رئيسي للمعارضة، ويسيطر علي معظمها متمردون إسلاميون.

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