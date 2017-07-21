أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بالقليوبية -
عامل يدّعي اختطاف نجله هربًا من الديون في طوخ -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
الخارجية الروسية: نطالب بالتحقق من توريد أمريكا وبريطانيا مواد كيميائية إلى سوريا -
محمد إبراهيم يجري عملية جراحية ناجحة -
الزمالك يكتسح كهرباء القاهرة وديًا بثمانية نظيفة -
لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تشييع جثمان أول شهيد في "أحداث القدس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشييع جثمان أول شهيد في "أحداث القدس"

02:58 م الجمعة 21 يوليو 2017

تشييع جثمان أول شهيد في "أحداث القدس"

القاهرة - (مصراوي):
شيع مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، محمد محمود شرف، 17 عامًا، شهيد أحداث القدس.

وقُتل شرف متأثرًا بجراحه، بعد أن أصيب بها بعد أن أطلق عليه مستوطن الرصاص الحي في حي راس العامود، بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وأصيب 193 فلسطينيًا في مختلف المناطق بالقدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب محمد محمود شرف، استشهد في حي رأس العامود جراء إصابته بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى الذي يغص بالمصابين جراء المواجهات التي اندلعت في أنحاء المدينة.

وقالت مصادر إعلامية إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى المقاصد الخيري في القدس

    أخبار

  • قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الخليل الحكومي

    أخبار

  • الأمن الإسرائيلي يحمل أعضاء الكنيست العرب مسؤولية الأحداث في القدس

    أخبار

  • الآلاف يتظاهرون في تركيا تضامنًا مع الفلسطينيين

    أخبار

إعلان

e3f472d57b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته لأوروبا

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

الخارجية الألمانية تحدّث إرشاداتها الأمنية الخاصة بإسبانيا بعد حادث برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو: القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات

بالفيديو- 5 دقائق يومياً كافية للحصول على جسم بلا ترهلات