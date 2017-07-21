تشييع جثمان أول شهيد في "أحداث القدس"

القاهرة - (مصراوي):

شيع مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، محمد محمود شرف، 17 عامًا، شهيد أحداث القدس.

وقُتل شرف متأثرًا بجراحه، بعد أن أصيب بها بعد أن أطلق عليه مستوطن الرصاص الحي في حي راس العامود، بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وأصيب 193 فلسطينيًا في مختلف المناطق بالقدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشاب محمد محمود شرف، استشهد في حي رأس العامود جراء إصابته بالرصاص الحي.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المستشفى الذي يغص بالمصابين جراء المواجهات التي اندلعت في أنحاء المدينة.

وقالت مصادر إعلامية إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى وإقامة الصلاة هناك والاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.