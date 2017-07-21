أجايي: أحلم بالتتويج بدوري الأبطال.. ولهذا السبب لن أنسى هدفي في الزمالك

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أكد جونيور أجايي، المهاجم النيجيري بصفوف النادي الأهلي جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية التي تنطلق غدًا السبت، حيث يواجه المارد الأحمر الفيصلي الأردني في أولى جولات البطولة.

وقال جونيور أجايي: أنا جاهز للمشاركة في أي وقت يحتاجني الجهاز الفني، وأخوض التدريبات بمنتهى الجدية؛ استعدادا للبطولة العربية، التي ستشهد منافسة صعبة وقوية بين جميع الفرق المشاركة، ولكننا جاهزون للمنافسة وللتتويج باللقب.

وأضاف أن الفوز بمباراة القمة منح الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل البطولة العربية، مؤكدا أنها أيضا كانت خير ختام للدوري؛ حتى يحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم ويسعد جماهيره وقال: «مباراة القمة نقطة انطلاق كبيرة في البطولة العربية، خاصة أننا تفوقنا على المنافس التقليدي أداء ونتيجة وسجلنا هدفين وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة، وعن نفسي تضاعفت سعادتي في هذه المباراة بالذات؛ لأننا وفقنا في تحقيق الفوز أولًا، ولأنني وفقت وأحرزت هدفا وقدمنا أداء مرضيا للجهاز الفني والجماهير أمام الزمالك، لهذا أعتبر هدفي في مرمى الزمالك من أهم أهدافي؛ لأنه كان له أكثر من أهمية بالنسبة لي على المستوى الشخصي، كونه حاسما في نتيجة المباراة وأنهى المباراة لصالحنا، في وقت كان الزمالك يبحث فيه عن التعادل بهدف، فضلًا عن أنه جاء نتاج محاولات كثيرة قمت بها على المرمى من بداية المباراة، وأيضا هذا الهدف كان خير تعويض لي عن الكرة التي أهدرتها أمام الزمالك في لقاء السوبر يناير الماضي فهذه الفرصة لن أنساها.. ومن وقتها وأنا أبحث عن التسجيل في مرمى الزمالك؛ لكي أمحو هذه الذكرى السيئة لدى الجماهير».

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وأوضح أجايي أنه لم يتلق أية عروض احتراف في الفترة الماضية، وأنه سعيد بما قدمه ومستمر مع الأهلي وقال: «على المستوى الشخصي لم أتلق أية عروض، ولا أفكر في هذا الأمر؛ لأن تركيزي كله مع الأهلي الآن؛ لكي أحقق المزيد من النجاح، كما أنني ملتزم بتعاقدي مع الأهلي، وإضافة إلى ذلك، فأنا أثق في قرار الأهلي إذا كان يرغب في بقائي أو رحيلي عن صفوف الفريق وفقا لمصلحة النادي، وعموما أنا سعيد للغاية بوجودي في هذا المكان العظيم، وأعتقد أني أنهيت موسما استفدت منه كثيرا وتعلمت فيه كثيرا، وأسعى لاكتساب المزيد فيما هو قادم بقميص الأهلي».

وعن ابتعاده عن المنتخب النيجيري أكد أجايي أن هذه النقطة لا تشغله، لافتا إلى أنه ما زال في سن صغيرة وقال: «ابتعادي عن المنتخب النيجيري لا يشغلني إطلاقا.. فأنا ما زلت في سن صغيرة، وعليّ أن أجتهد كثيرًا للعودة للمنتخب من جديد.. فأنا على يقين أن الأهلي هو بوابتي لأي نجاح شخصي، أو مع منتخب بلادي؛ لذلك فكل تركيزي هو إثبات ذاتي مع الأهلي، خاصة بعدما حصلت على ثقة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري، فلا شك أن هذا الأمر يسعدني كثيرا وجيد للغاية بالنسبة لي، خصوصا أن تقييم المدير الفني لي إيجابي ويؤكد أنني أديت بشكل جيد ومميز، كما أن الجهاز نجح في تفجير العديد من القدرات الخاصة بداخلي ـ ولم أكن أعلم عنها شيئاـ فهو أمر جيد في اتجاه تطويري وتطوير مستواي».

وعن طموحاته مع الأهلي قال أجايي: أتمنى أن يكون موسما استثنائيا بالتتويج بكل البطولات، وأفضل هدية للجماهير في الموسم الجديد هي إحراز دوري أبطال إفريقيا، لإهدائها إلى جماهير الأهلي في كل مكان، خصوصا أنها أكثر من يؤازرنا من بداية الموسم وحلمهم هو الفوز بهذه البطولة التي نقاتل من أجلها جميعا كلاعبين.