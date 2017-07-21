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القبض على مفتش تموين بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بفيصل

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مصراوي Masrawy

القبض على مفتش تموين بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بفيصل

02:44 م الجمعة 21 يوليو 2017

القبض على مفتش تموين بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة بفيصل

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على مفتش بمديرية بالجيزة، لانتحاله صفة ضابط بمباحث التموين للتفتيش على محل كبابجي شهير بفيصل.

البداية أثناء مرور النقيب محمود طارق، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، والقوة المرافقة لتفقد الحالة الأمنية بمحطة مدكور، استغاث به محمود عبد الخالف، 30 عاما، مالك محل كبابجي شهير، وأبلغه بحضور أحد الأشخاص، ادعى أنه ضابط شرطة بمباحث التموين، وطلب الاطلاع على الشهادات الصحية، إلا أنه ارتاب في أمره.

وتبين بالفحص أن ذلك الشخص يدعى "أحمد.أ" 35 عاما، مفتش بمديرية التموين بالجيزة، وتم ضبطه وبحوزته طبنجة صوت بدون طلقات.

وأمام العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، اعترف بصحة البلاغ؛ معللا ذلك لمنع مالك المحل من اعتراضه أثناء التفتيش.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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