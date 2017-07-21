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​مصادر بالمطار: "الرسالة الغامضة" بطائرة أثينا تشبه اسم أغنية لفرقة أمريكية

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مصراوي Masrawy

​مصادر بالمطار: "الرسالة الغامضة" بطائرة أثينا تشبه اسم أغنية لفرقة أمريكية

02:42 م الجمعة 21 يوليو 2017

كتب- طه عبيد:

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، إن الملصق الذي تم العثور عليه بإحدى مقاعد طائرة للطيران المتجهة إلى اليونان، قد يكون لاسم أغنية موسيقية لفرقة الروك "بون جوفي" الأمريكية.

وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، أنه المحتمل قيام أحد الركاب بإزالة الملصق من إحدى السيديهات الموسيقية لفرقة الروك الأمريكية "بون جوفي"، وقام بلصقه أمام مقعده بالطائرة، خلال عودته من لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بهدف الدعابة أو قام بتركه دون قصد، أو بهدف إثارة الفزع على الطائرة، مؤكدًا أن جميع الاحتمالات مطروحة.

وأوضحت المصادر، أن السلطات الأمنية تقوم في مثل هذه الحالات بالتعامل مع الأمر بجدية واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المتبعة للتأكد من سلامة الطائرة، مشيرًا إلى أن الأمر مازال قيد التحري والبحث من جميع الجهات الأمنية على أعلى مستوى للتأكد من حقيقة الملصق.

وعثر طاقم الضيافة بالطائرة، صباح الجمعة، على ورقة ملصقة بأحد المقاعد تشكل تهديدًا أمنياً، وتم سحب الطائرة إلى ممر الطوارئ، وقام خبراء المفرقعات بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المتفجرات والتأكد من سلبية البلاغ -حسبما أكدت مصادر أمنية بالمطار في وقت سابق اليوم.

واحتوت الورقة على عدة كلمات باللغة الإنجليزية، وترجمتها بالعربية: "مطلوب حيا أو ميتًا".

وبعد تأخير ساعتين، أقلعت الطائرة من المطار، وألغى 6 ركاب سفرهم بسبب "التشاؤم من الرحلة".​

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مصراوي Masrawy

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