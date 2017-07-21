بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مستشفى أرمنت المركزي

الأقصر - محمد محروس :

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، جولة بمستشفى أرمنت المركزي، اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام العمل في الأقسام التي جرى تشغيلها مؤخرًا في المستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بها للمواطنين.

وشملت جولة محافظ الأقصر، داخل المستشفى، والتي رافقه خلالها رئيس مدينة أرمنت العميد عبد الله عاشور، تفقد أقسام العيادات الخارجية والاستقبال والأطفال المبتسرين، وشدد المحافظ على ضرورة سرعة حل كل المشكلات التي تقف عائقًا أمام عمل مستشفى أرمنت المركزي الجديد بكامل طاقتها، خاصة بعد نقل تبعية المستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما تفقد محافظ الأقصر، على هامش زيارته لمدينة أرمنت، عددًا من الطرق الترابية في المدينة، لدراسة إدراجها في خطة رصف الطرق وتحسينها، من بينها طريق أبو السحيلي، لخدمة جرارات نقل محصول قصب السكر إلى مصنع سكر أرمنت.

كما وجه محافظ الأقصر، خلال جولته في مدينة أرمنت، لأداء أعمال الرفع المساحي لعدد من المباني والمخازن المتهالكة التابعة للإصلاح الزراعي بشارع كورنيش النيل، لاستغلالها في إنشاء مباني حكومية حديثة أو مجمعات تعليمية.

وخلال جولته في منطقة أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت، وجه محافظ الأقصر، بوضع دراسة لتوسعة كوبري المطحن بأرمنت الحيط، وتطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالكوبري.