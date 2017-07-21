مورينيو: مانشستر يونايتد بحاجة لصفقات جديدة

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الفريق بحاجة للمزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الجمعة، عقب فوز فريقه أمام مانشستر سيتي (2-0) ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وضم مانشستر يونايتد صفقتين حتى الآن البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون، والسويدي فيكتور ليندلوف من صفوف بنفيكا البرتغالي، ويأمل مورينيو بالتوقيع لاعبين آخرين، لتدعيم صفوف الفريق.

وقال مورينيو: "أنا لم أعد أطلب 4 لاعبين، وأتفهم مشكلة سوق الانتقالات، ولكننا بحاجة للمزيد، الأندية الأخرى توقع مع لاعبين مهمين، وإن استطعنا التعاقد مع لاعب جديد في أقرب وقت ممكن سأكون سعيدًا، أنا حتى لا أبكي من أجل صفقتين".

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وأضاف: "لست مسيطرًا على هذا الأمر، الفضل في انضمام لوكاكو وليندلوف هنا في الوقت المناسب يعود إلى إد وودورد (المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد) وليس لي أنا، وأنا أشكره على ذلك العمل الرائع ليجلب لنا لاعبين في غاية الأهمية لكننا بحاجة إلى المزيد بعض الشئ".

وأشار مورينيو: "حين ترى فرق البريميرليج الأخرى وتعاقدها مع لاعبين جدد ومهمين وترى البطل (تشيلسي) يضم 3 لاعبين رائعين وكذلك مانشستر سيتي وليفربول ووست هام، أنا أفكر في مباراتنا الأولى ضد وست هام وأراهم ضموا جو هارت وتشيشاريتو وأرناوتوفيتش، يبدو أنهم يريدون اللقب أيضًا، لذا فإن الفرق رائعة في سوق الانتقالات وأنا أنتظر المزيد من الصفقات".

واختتم مورينيو حديثه عن لوكاكو مهاجم الفريق الجديد قائلآ: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة نظير ما يقدمه لوكاكو، ينظر الناس لتسجيل الأهداف وصناعتها لكن نظرتي تختلف، وأنا سعيد للغاية بتوقيعنا معه قبل بداية الجولة التحضيرية حتى يتسنى له فهم زملائه اللاعبين".