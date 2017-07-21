أمين العاصمة بـ«المحافظين»: السوق المصرية تعاني من غياب الرقابة وارتفاع الأسعار

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قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن الخصخصة بمفهومها الواسع هي نقل ملكية شركات قطاع الأعمال من الدولة إلى المستثمر، ومن مفهومها الدارج في مصر هو نقل الشركات المملوكة للدولة إلى أفراد آخرين، سواء عن طريق البيع المباشر أو لمستثمر أجنبي أو مصري أو عن طريق طرح أسهم جزئية أو كلية في البورصة المصرية، وبالتالي نقل الملكية بالكامل إلى المساهمين الجدد.

وأوضح الشافعي، اليوم، الجمعة أن الخصخصة لها شقان أحدهما إيجابي يتمثل في تخليص الدولة من العبء الزائد في الموازنة العامة مما تدفعه من أجور ومدفوعات أخرى، لذلك تتجه الدولة إلى التخلص من هذه الشركات عن طريق البيع أو ما يعرف بالخصخصة، وبالتالي ستكون هناك فرصة لضخ استثمارات جديدة قادرة على المنافسة من خلال إدارة قوية تتعامل باحترافية لتحقيق الربح المرغوب فيه.

وأضاف أنه إذا كان للدولة نظام سوق ممثلا في رقابة سليمة ومتزنة كانت الدولة ستستفيد كثيرا من عمليات الخصخصة التي تمت في الماضي، موضحا أن الشق السلبي كان في احتكار السلع الاستراتيجية وتحويل الشركات المالكة لهذه الصناعات إلى شركات يمتلكها مستثمرون أجانب، لا هدف لهم إلا تحقيق الربح، مستغلين حالة التسيب في السوق المصرية وانفلات الأسعار.

وأشار إلى أن السوق المصرية تعاني من غياب الرقابة وارتفاع الأسعار، فبالتالي المستثمر هو المتحكم والآمر في ذلك، موضحا أن الرقابة هي المنوط بها تحديد سعر السلع وهذا غير موجود بالفعل على أرض الواقع، وبالتالى فالفرصة سانحة أمام المستثمر للتحكم في سعر السلع، ويستخدم تلك الثغرة والخلل الموجود في السوق المصرية لتحقيق أرباح طائلة تأتي على حساب المواطن.

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وأوضح أن المستثمر الأجنبي احتكر السلع الأساسية والاستراتيجية في وقت قياسي جراء الخصخصة وسيطر على أسعار السوق المحلية، لافتا إلى أن قطاع الأعمال بالدولة كان في حالة جيدة، وكان هناك إنتاج وكانت هناك صناعة مصرية يحتفى بها أمام العالم وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن معدل التضخم هائل وسعر الجنيه لم يعد كما كان عليه الحال قديما، والقوة الشرائية للجنيه أصبحت في حالة مزرية، وأن هذه الآثار السلبية نتجت عن غياب الرقابة الحقيقية على السوق، موضحا أنه لا توجد آلية تحكم طريقة البيع والشراء أو العرض والطلب، إضافة لتسريح خيرة الفنيين من المصانع المخصخصة وتحويل أراضي الشركات المخصخصة إلى عقارات سكنية لتحقيق الربحية الأكبر نتيجة بيع تلك الأصول لتحقيق طفرة في الأرباح.

وطالب الحكومة بالأخذ في اعتبارها تلك السلبيات ووضع شروط في العقود تحمي أصول الدولة وحقوقها إذا ما اتجهت إلى الخصخصة، ومنها عدم التصرف في هذه المصانع والأراضي إلا في الغرض المخصصة له، وإذا تم تغيير هذا الغرض يحق للدولة الرجوع في البيع أو يكون نصيبها من البيع بشرط ألا يقل عن 50% من الأرباح.