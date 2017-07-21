«التعليم العالى»: 106 آلاف طالب سجلوا رغباتهم داخل مكاتب التنسيق

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قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى، إن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى بلغ عددهم حتى الآن 106 آلاف، من خلال الموقع الإلكترونى، مشيرًا إلى أن عمليات تسجيل الرغبات منتظمة فضلا عن متابعة الوزير أعمال التنسيق بنفسه داخل معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى لـ109 آلاف و6 طلاب، بداية من يوم الإثنين الماضى، وحتى اليوم الجمعة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى علوم 95.12%، بمجموع 390 درجة، ما يشمل 26 ألفًا و828 طالبًا وطالبة، وبلغت نسب تنسيق شعبة علمى رياضة 91.22%، بمجموع 374 درجة، وهو ما يشمل 17 ألفًا و286 طالبا وطالبة، فيما بلغت نسب تنسيق الشعبة الأدبية 79.51%، بمجموع 326 درجة، وهو ما يشمل 64 ألفًا و892 طالبا وطالبة.