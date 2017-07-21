قوات الاحتلال تقتحم مستشفى الخليل الحكومي

القاهرة - (مصراوي):

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى الخليل الحكومي، بحسب وكالة "

وأفادت وزارة الصحة، بأن جنود الاحتلال اقتحموا قسم الكلى في مستشفى الخليل الحكومي وفتشوه، قبل أن ينسحبوا.

وأدان وزير الصحة جواد عواد اقتحام قوة من جيش الاحتلال حرم مستشفى الخليل الحكومي.

وأضاف، في بيان صحفي مقتضب، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قسم الكلى في المستشفى وقامت بتفتيشه، معرضة حياة وسلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وناشد وزير الصحة، المجتمع الدولي ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الوقوف ضد هذه الإجراءات الخطيرة والمتكررة من قبل جيش الاحتلال ضد المستشفيات الفلسطينية.

وأكد أن جميع المرافق والمراكز الطبية الحكومية على أعلى درجات التأهب والاستعداد لاستقبال المصابين والحالات الطارئة، التي تنجم عن قمع قوات الاحتلال للمسيرات الرافضة للإجراءات الأخيرة في المسجد الأقصى.