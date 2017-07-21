بالصور.. عرض جزيرة أسكتلندية للبيع بثمن شقة سكنية



كتب - هشام عواض:

يحلم الكثيرون بامتلاك عقارات أو غيرها في أماكن ساحلية لقضاء أوقات ممتعة خلال الإجازات والصيف، وتتوفر جزيرة تقع في إسكتلندا للبيع وبثمن زهيد للغاية.

وبسحب صحيفة "تليجراف" البريطانية، لا يتعدى سعر جزيرة "ليتل روس" سعر شقة سكنية في لندن، بمقابل 425 ألف دولار (قرابة 7.7مليون جنيه)، ويرجع ذلك إلى ماضيها المظلم، حيث سبق وشهدت جريمة قتل، جعلت الكثيرين يبتعدون عن الاقتراب منها.

وكانت قد صربت العناوين الرئيسية في الصحف عام 1960، وذلك بعد أن قُتل حارس المنارة على يد زميله. وتم اكتشاف الجثة، عندما وصل سكرتير المؤسسة الوطنية للقوارب برفقة ابنه لتناول الغداء، وبعد عملية مطاردة، تم إلقاء القبض على الجاني، وحكم عليه بالإعدام، قبل أن تستبدل عقوبته بالسجن مدى الحياة.

والجزيرة هي منارة صغيرة بالقرب من دومفريز يبلغ مساحتها 290 ألف متر مربع، وأيضاً كوخًا مبنيًا على الجزيرة، مؤلف من 6 غرف نوم، لكن المنارة المؤتمتة بشكل كامل والتي تعود للقرن التاسع عشر.

ومنذ ارتكاب الجريمة البشعة في الجزيرة، تتم إدارة المنارة من قبل مفوضي المنارات الشمالية، الذين يقومون بزيارات دورية إليها على مدار العام، لإجراء عمليات الصيانة.

وكانت قد عرضت جزيرة أخرى للبيع وهي "ذا إيسل أوف إلفا" للبيع مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني "5.5 مليون دولار"، وهي ثاني أكبر جزيرة في البلاد.