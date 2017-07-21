تفاصيل ضبط أكبر قضية تلاعب في بطاقات التموين بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

كشفت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن أكبر قضية تلاعب في بطاقات التموين الإلكترونية والمتهم فيها 3 من أصحاب محلات التموين "بدالين" بإجراء عمليات بيع وهمية للمواطنين، محققين من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة، بلغت 599 ألف جنيه.

وشن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق، وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة، تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلًا من "أ. ع. أ" 38 عامًا، صاحب محل تمويني بقرية أبيس 8، و"م. أ. م" 37 عامًا، صاحب محل تمويني بقرية أبيس 4، و"م. ع.ع" 30 عامًا، صاحب محل تمويني بقرية أبيس 3 بمنطقة محرم بك، لقيامهم بالتلاعب في ماكينات صرف البطاقات الإلكترونية.

وبفحص المبيعات المثبتة على ماكينة صرف البطاقات التموينية الإلكترونية ومطابقتها بالتقارير الواردة لكلًا منهم من شركة تكنولوجيا المعلومات تبين قيام الأول بإجراء عمليات بيع وهمية للمواطنين، محققًا من وراء ذلك أرباحًا غير مشروعة بلغت 203 ألف و419 جنيهًا، وضبط داخل المحل 5200 عبوة سكر تمويني، و672 زجاجة زيت تمويني مدعم.

وتبين إجراء الثاني عمليات بيع وهمية للمواطنين، محققًا من وراء ذلك أرباحًا، بلغت 189 ألف و683 جنيهًا وتم ضبط 220 عبوة سكر تمويني، و936 زجاجة زيت تمويني مدعم.

أما المتهم الثالث فأجرى عمليات بيع وهمية للمواطنين، محققًا أرباحًا غير مشروعة بلغت 205 آلاف و928 جنيهًا، وضبط داخل محله 1000 عبوة سكر تمويني، و1356 زجاجة زيت تمويني مدعم.

حرر محاضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيق.