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قرار بتنظيم عمل البدالين التموينيين والمنشآت البترولية والمخابز بالمنوفية (صور)

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مصراوي Masrawy

قرار بتنظيم عمل البدالين التموينيين والمنشآت البترولية والمخابز بالمنوفية (صور)

01:53 م الجمعة 21 يوليو 2017

قرار بتنظيم عمل البدالين التموينيين والمنشآت البترولية والمخابز بالمنوفية (صور)

هشام عبدالباسط محافظ المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، على تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 183 ) لسنة 2017، والخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وشركات الجملة.

ووافق المحافظ على تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 184 ) لسنة 2017 بشأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز.

ووافق عبدالباسط، على تنفيذ التوجيه الوزاري رقم ( 22 ) لسنة 2017، والخاص بالإجراءات والتدابير لتنظيم العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومستودعات البوتاجاز، لمنع حدوث أي أزمات، موجهًا باستمرار تنفيذ الحملات الدورية للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية والالتزام بالإعلان عن أسعارها مع توقيع العقوبات القانوية المقررة على المخالفين.

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