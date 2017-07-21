الأهلي يستعد للترجي بمعسكر أوروبي

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اتفق مع الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق، على خوض معسكر مغلق لمدة عشرة أيام، في إحدى الدول الأوروبية، قبل مواجهة الترجي التونسي بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يفاضل حاليا بين أكثر من دولة لاستضافة معسكر الأهلي خلال سبتمبر المقبل، وفقا للرؤية الفنية للكابتن حسام البدري، على أن يتم الاستقرار على مكان المعسكر خلال الأيام المقبلة للبدء في الإجراءات التنظيمية للمعسكر.

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ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ضمن دور الثمانية بدوري الأبطال.