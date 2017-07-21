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اللجنة المنظمة للبطولة العربية تعرض على الأهلي المران بـ«بترو سبورت»

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اللجنة المنظمة للبطولة العربية تعرض على الأهلي المران بـ«بترو سبورت» اللجنة المنظمة للبطولة العربية تعرض على الأهلي المران بـ«بترو سبورت»

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

أخطرت اللجنة المنظمة للبطولة العربية التي تقام في خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، النادي الأهلي بتوفير ملعب بترو سبورت، لخوض الفريق الأول لكرة القدم تدريباته عليه خلال فترة البطولة.

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وأرسلت اللجنة خطابا إلى الأهلي يفيد بتوفير ملعب بترو سبورت لأداء الفريق مرانه عليه خلال فترة مشاركته في البطولة العربية، ويدرس الجهاز الفني لفريق الكرة إمكانية خوض التدريبات على إستاد بترو سبورت، أو مواصلة المران على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي سيفتتح مبارياته في البطولة العربية بمواجهة فريق الفيصلي الأردني مساء غد السبت، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

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