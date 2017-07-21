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مقتل شاب فلسطيني بجروح خطيرة عند باب العامود بالقدس

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مصراوي Masrawy

مقتل شاب فلسطيني بجروح خطيرة عند باب العامود بالقدس

01:52 م الجمعة 21 يوليو 2017

مقتل شاب فلسطيني بجروح خطيرة عند باب العامود بالقدس

عملت الشرطة الإسرائيلية على تفريق المصلين الفلسطين

القاهرة – (مصراوي):
قُتل شابًا فلسطينيًا بجروح خطيرة إثر إطلاق مستوطن النار عليه عند باب العامود بالقدس، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، قرب المسجد الأقصى في مدينة القدس.

وعملت الشرطة الإسرائيلية على تفريق المصلين الفلسطينيين بالقوة عقب أداء صلاة الجمعة أمام مداخل المسجد الأقصى في "جمعة النفير" الفلسطينية.
وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن نحو 15 مصليًا أصيبوا بالاختناق والرصاص المغلف بالمطاط.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز، من أجل تفريق تجمع للفلسطينيين بالقوة عند حاجز قلنديا العسكري المؤدي إلى القدس.
واقتحمت قوات إسرائيلية الشارع المؤدي إلى مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس وشرعت بإطلاق أعيرة الرصاص لتفريق حشود المصلين الفلسطينيين قبل بدء صلاة الظهر.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح الجمعة أنها ستبقي على البوابات التي وضعت الأسبوع الماضي أمام مداخل المسجد الأقصى، رغم أن ذلك يثير غضباشديدا من جانب الفلسطينيين باعتباره سيطرة على المسجد.

كما أعلنت الشرطة منع الفلسطينيين دون سن الخمسين من دخول البلدة القديمة في شرق القدس لأداء الصلاة.

وكانت فصائل فلسطينية دعت إلى إعلان النفير العام اليوم وتظاهرات ومواجهات مع السلطات الإسرائيلية، في كافة المناطق الفلسطينية، احتجاجا على إجراءات إسرائيل الأخيرة بحق المسجد الأقصى.

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مصراوي Masrawy

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