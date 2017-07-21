رغم توتر العلاقات بين البلدين .. وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد سلاسة التعاون العسكري مع تركيا

برلين - (د ب أ):

رغم توتر العلاقات السياسية بين البلدين، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أن التعاون العسكري اليومي مع تركيا يسير بسلاسة.

وذكرت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أن توتر العلاقات لم يؤثر على مهام الجنود الألمان في تركيا، وقالت: "أحوال كافة جنديات وجنود الجيش الألماني في تركيا على ما يرام .. بمنأى عن التوترات السياسية، التعاون اليومي على المستوى العسكري يسير بسلاسة".

وأوضحت الوزيرة أن التعاون يسير على نحو سلس في مكافحة تهريب البشر في بحر أيجة وانسحاب القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك وأيضا فيما يتعلق بالجنود الألمان التسعة المنتشرين حاليا في قاعدة قونية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وعقب مناشدات وتحذيرات عديدة أعلنت الحكومة الألمانية أمس الخميس "توجها جديدا" في سياستها تجاه تركيا.

وعلى خلفية اعتقال الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وألمان آخرين شددت وزارة الخارجية الألمانية إرشادات السفر الخاصة بتركيا. وأوصت الخارجية الألمانية المسافرين إلى تركيا رسميا الآن بـ"زيادة الحذر".

يذكر أن ألمانيا قررت سحب قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا ونقلها إلى الأردن في إجراء مكلف ومرهق للقوات الألماني، وذلك بسبب حظر تركيا زيارة نواب من البرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني في القاعدة.

كما يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حاليا زيارة نواب من البرلمان الألماني للجنود الألمان في قاعدة قونية.

وعن ذلك قالت فون دير لاين: "من الجيد أن الناتو يجري حاليا محادثات كثيرة مع تركيا، لأن المستفيد من الخلاف داخل الناتو هما روسيا وتنظيم داعش فقط".