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المرجعية الشيعية العراقية تدعو إلى عدم الإساءة إلى المعتقلين من داعش

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مصراوي Masrawy

المرجعية الشيعية العراقية تدعو إلى عدم الإساءة إلى المعتقلين من داعش

01:40 م الجمعة 21 يوليو 2017

المرجعية الشيعية العراقية تدعو إلى عدم الإساءة إلى المعتقلين من داعش


كربلاء (العراق) - (د ب ا):
ذكر معتمد المرجعية الشيعية بزعامة علي السيستاني في كربلاء، اليوم الجمعة، أن فرحة الانتصار على تنظيم داعش لن تكتمل حتى يتم استعادة جميع الأراضي،التي اغتصبها التنظيم في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية الشيعية خلال خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين أمام آلاف من المصلين "إن تحرير الأراضي من سيطرة داعش لا يتم إلا من خلال الروح القتالية التي خاضت بها القوات العراقية معاركها السابقة وحققت الانتصارات واستعادت الأراضي المغتصبة".

وحذر من "من التهاون أو التقاعس في اتمام هذه المهمة النبيلة "، ودعا إلى "الحفاظ على أرواح المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ لأن إنقاذهم أفضل من قتل المعتدين الإرهابيين ونهيب بالمقاتلين أن يضعوا هذا الهدف السامي أمامهم ".

وطالب معتمد المرجعية الشيعية "بضرورة التعامل الحسن مع المعتقلين من عناصر داعش وعدم الإساءة إليهم لأن الإساءة إليهم جريمة بالشرع والقانون ويتعين إحالتهم إلى الجهات المختصة من غير تعسف".

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في اعلن في العاشر من الشهر الجاري النصر وتحرير الموصل من تنظيم داعش بعد عملية انطلقت في شهر أكتوبر الماضي.

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